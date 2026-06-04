04.06.2026 06:26:38

POLITIK: Heusgen und Le Maire für Deutsch-Französische Union

AUGSBURG (dpa-AFX) - Der frühere Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, und der ehemalige französische Finanzminister Bruno Le Maire werben für eine vertiefte Zusammenarbeit von Deutschland und Frankreich. In einem gemeinsamen Gastbeitrag, der gleichzeitig in der "Augsburger Allgemeinen" und der französischen Zeitung "Les Échos" erscheint, machen sie sich für eine "Deutsch-Französische Union" stark, die die Kooperation beider Staaten auf militärischer und finanzpolitischer Ebene erweitern soll.

Angesichts der gewachsenen internationalen Bedrohung fordern Heusgen und Le Maire gemeinsame Rüstungsprojekte und eine "erweiterte nukleare Abschreckung" - was für sie aber nur der Anfang wäre: "Wir sollten uns das Ziel einer gemeinsamen Landstreitkraft setzen - als Vorstufe zu jener europäischen Armee, die eines Tages unsere Sicherheit und Unabhängigkeit garantieren wird."

Unter dem Motto "Schulden gegen Schulden" plädieren sie außerdem für eine gemeinsame Investitionsoffensive: "Innerhalb von zehn Jahren verpflichtet sich Frankreich, seine Verschuldung im Rahmen der Maastricht-Kriterien zu senken, während Deutschland zustimmt, gemeinsam 1000 Milliarden Euro europäischer Schulden aufzunehmen." Das Geld soll nach den Vorstellungen von Heusgen und Le Maire in Verteidigung, künstliche Intelligenz und die Dekarbonisierung der Wirtschaft fließen./ax/DP/jha

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