POLITIK: Kabinett beschließt 200-Euro-Hilfe für Studierende und Fachschüler

BERLIN (dpa-AFX) - Das Bundeskabinett hat die angekündigte 200-Euro-Sonderzahlung für Studierende und Fachschüler auf den Weg gebracht. Die Einmalzahlung ist Teil des Anfang September von der Ampel vereinbarten dritten Entlastungspakets zur Abfederung der stark gestiegenen Energiepreise. Den Plänen des Bundesbildungsministeriums zufolge soll die Einmalzahlung über eine zentrale Plattform im Internet beantragt werden können, die aber noch im Aufbau ist. Wann das Geld fließen kann, war am Freitag zunächst weiter offen.

Etwa 3,4 Millionen Studierende und Fachschüler mit Wohnsitz oder "gewöhnlichem Aufenthalt" in Deutschland, die am 1. Dezember dieses Jahres an einer Hochschule eingeschrieben oder zu diesem Zeitpunkt in einer Fachschulausbildung sind, sollen nach den Plänen der Bundesregierung profitieren. An Fachschulen werden beispielsweise Erzieher ausgebildet, Techniker oder Betriebswirte. Der Bundestag muss dem Gesetz noch zustimmen./jr/DP/mis