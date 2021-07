POLITIK: Laschet kündigt Wahlkampf-Sommertour an

BERLIN (dpa-AFX) - Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet will in den nächsten knapp drei Monaten bis zur Bundestagswahl mit einer groß angelegten Sommertour um Wählerstimmen werben. Er wolle Präsenz vor Ort zeigen und möglichst in allen Bundesländern auftreten, kündigte der CDU-Vorsitzende nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen am Montag in den letzten regulären Online-Beratungen des Parteivorstands vor der Sommerpause in Berlin an. Demnach soll auch sein Konkurrent um den Parteivorsitz, der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz, bei Veranstaltungen auftreten. Die Präsenz müsse gut verteilt werden, sagte Laschet demnach.

An diesem Dienstag (11.00 Uhr) will die CDU ihre Kampagne für den Bundestagswahlkampf vorstellen. Geplant ist unter anderem, dass Generalsekretär Paul Ziemiak zentrale Plakate und das Wahlkampf-Motto der Partei präsentiert. Die Auftaktveranstaltung von CDU und CSU soll am 21. August im Europapark Rust in Baden-Württemberg organisiert werden. Dazu werden Laschet und CSU-Chef Markus Söder sowie alle Bundestagskandidaten von CDU und CSU zu einer mehrtägigen Veranstaltung erwartet./bk/DP/ngu