15.03.2026 05:00:51

POLITIK: Libanon: Ärzte und Sanitäter bei israelischem Angriff getötet

BEIRUT (dpa-AFX) - Im Libanon sind offiziellen Angaben zufolge mindestens zwölf Mitarbeiter des Gesundheitswesens bei einem israelischen Luftangriff getötet worden. Die Ärzte, Krankenschwestern und Sanitäter seien beim Angriff im Dorf Burdsch Kalauijeh im Süden getötet worden, teilte das Gesundheitsministerium heute mit. Das Personal sei an einer Einrichtung zur medizinischen Grundversorgung im Einsatz gewesen. Die Rettungsarbeiten dauerten an und die Opferzahl steige möglicherweise noch, hieß es.

"Solche Attacken stehen im Widerspruch zum Völkerrecht, das medizinisches Personal schützt", teilte das Ministerium mit. Es handle sich um den zweiten Angriff auf das Gesundheitssystem im Libanon innerhalb weniger Stunden. Zuvor seien auch Sanitäter in einem weiteren Dorf im Süden angegriffen worden.

Israels Armee teilte auf Anfrage zunächst mit, den Vorfall zu prüfen./jot/DP/zb

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