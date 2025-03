POLITIK: Merz spricht mit Nato-Generalsekretär über Verteidigung

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der wahrscheinlich künftige Kanzler und CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte über die Verteidigungsfähigkeit Europas gesprochen. "Deutschland und Europa müssen jetzt massiv in die eigene Verteidigungsfähigkeit investieren. Das ist der beste Schutz für Europas Sicherheit", schrieb Merz im Anschluss an das Treffen auf der Plattform X. Rutte betonte, dass die Führung von Merz von "entscheidender Bedeutung" sein werde. Die Nato müsse mehr in die Verteidigung investieren, die Rüstungsproduktion steigern und die Ukraine weiterhin unterstützen, schrieb er auf X./svv/DP/zb