POLITIK: Netanjahu aus Krankenhaus entlassen

TEL AVIV (dpa-AFX) - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ist nach einer Herzoperation aus dem Krankenhaus entlassen worden. Der 73-Jährige habe die Scheba-Klinik nahe Tel Aviv verlassen, teilte ein Regierungssprecher am Montag mit. In der Nacht auf Sonntag war ihm dort ein Herzschrittmacher eingesetzt worden.

An diesem Montag steht im israelischen Parlament in Jerusalem eine entscheidende Abstimmung über einen Kernteil des umstrittenen Umbaus der Justiz durch Netanjahus rechtsreligiöse Regierung an. Im Hintergrund laufen immer noch Bemühungen um einen Kompromiss./stz/DP/mis