ANTALYA (dpa-AFX) - Im Ringen um eine angemessene Antwort auf die eskalierende Klimakrise geht die Weltklimakonferenz in Antalya in die Verlängerung. Zum offiziellen Ende des Gipfels um 18.00 Uhr Ortszeit (16.00 Uhr MEZ) dauerten die Verhandlungen von Tausenden Delegierten aus aller Welt weiter an. Sie dürften sich in die Nacht und ins Wochenende ziehen.

Wenige Stunden vor dem geplanten Ende des zweiwöchigen Gipfels äußerte sich die EU frustriert. Was als Entwurf einer Abschlusserklärung auf dem Tisch liege, sei "nicht akzeptabel", sagten EU-Verhandlungskreise der Deutschen Presse-Agentur in Antalya.

Ölstaaten mit Blockademacht

Die französische Umweltministerin Monique Barbut nannte es einen "Schlag ins Gesicht", dass nicht einmal der unumgängliche Ausstieg aus Öl , Gas und Kohle erwähnt werden soll. Dahinter vermuten Beobachter Ölförderstaaten wie Saudi-Arabien und Russland. Sie haben eine Blockademacht, weil Beschlüsse auf den alljährlichen Klimakonferenzen, im UN-Jargon COP genannt, von knapp 200 Staaten im Konsens gefällt werden müssen.

Frankreich und elf weitere Staaten pochten mit einem gemeinsamen Papier darauf, dass die Abschlusserklärung unter anderem einen klaren Abschied von fossilen Energien enthalten müsse. Auch die Emissionen des besonders schädlichen Treibhausgases Methan müssten deutlich schneller sinken. "Es ist nicht akzeptabel, eine COP-Abschlusserklärung zu haben, die fossile Brennstoffe nicht einmal erwähnt. Das lassen wir uns einfach nicht gefallen", erklärte der panamaische Umweltminister Juan Carlos Navarro.

Auch Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) äußerte sich kritisch. "Es gibt einige, die den Begriff fossile Brennstoffe nicht benutzen wollen bei dieser COP. Es gibt einige, die viel Geld damit verdienen", sagte er. Dabei seien Öl, Gas und Kohle die Haupttreiber der Klimakrise. "Wir müssen aufhören, unsere Welt zu verbrennen." Schneider äußerte sich auf einer Pressekonferenz zusammen mit einer Allianz von rund 25 Staaten, die Druck machen für den schrittweisen Abschied von den fossilen Energien.

Afrikaner pochen auf verlässliche Hilfen

Auch die Gruppe der afrikanischen Verhandler, die 54 Staaten mit knapp einer Milliarde Menschen vertritt, äußerte sich unzufrieden. Man sei nach Antalya gekommen, um klare Verabredungen zu treffen über die versprochene Verdreifachung der Hilfsgelder zur Anpassung an die Folgen der Klimakrise, sagte die Chefverhandlerin aus Ghana, Zanetor Agyeman-Rawlings. Doch sei der Vorschlag gar nicht erst auf die Tagesordnung genommen worden.

Die öffentlichen Mittel der Industriestaaten dafür betrugen nach den Worten von Agyeman-Rawlings 2024 lediglich 28,2 bis 31,7 Milliarden US-Dollar. "Dem steht aber ein Bedarf von rund 305 Milliarden US-Dollar pro Jahr bis 2035 gegenüber", sagte sie. "Wir fordern eine feste Ausgangsbasis für die Verdreifachung, jährliche Meilensteine, ein öffentliches Monitoring sowie einen Umsetzungsplan."

Auch im aktuellen Textentwurf findet sich dazu nun nichts Näheres; bis zur Klimakonferenz 2027 in Äthiopien soll ein Bericht dazu entstehen. Christoph Bals von Germanwatch rügte, dass die Industriestaaten bei der Klimafinanzierung unkonkret geblieben sind. Nur zu sagen, man bemühe sich, sei "eine Beleidigung all jener, die jetzt um ihre Existenz kämpfen".

Was mehr Stromnutzung bringen soll

In den Verhandlungen geht es auch um die Frage, ob man sich auf ein weltweites Elektrifizierungsziel einigen kann. Es geht darum, dass im Sinne des Klimas etwa mehr Autos oder Heizungen mit Strom betrieben werden sollen. Die türkische Präsidentschaft hat vorgeschlagen, den Anteil von Strom am Endenergieverbrauch global von jetzt 23 auf 35 Prozent zu steigern. Gemeint ist die Energie, die Haushalte, Industrie, Verkehrsteilnehmer, Dienstleister sowie Datenzentren und Landwirte tatsächlich nutzen.

Dies brächte große Effizienzgewinne mit sich und würde dem Klimaschutz helfen - besonders, wenn der Strom aus erneuerbaren Quellen wie Sonne, Wasser oder Wind kommt. Gestritten wird daher auch darüber, ob man im Text festhält, dass der Strom aus sauberen Energiequellen kommen soll.

Mit fast 200 Staaten einen Konsens zu finden, gestaltet sich schwierig. Doch die Dringlichkeit ist groß: Das Ziel der Weltgemeinschaft, die Erderwärmung auf 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen, ist nicht mehr zu halten.

Gefragt wäre ein drastischer Kurswechsel

Die Hoffnung ist nun: Die Überschreitung der wichtigen Marke zeitlich zu begrenzen und möglichst bald die Temperatur wieder zu senken - so ist es auch im aktuellen Textentwurf angepeilt, allerdings ohne ein Zieldatum wie das Ende des Jahrhunderts. Gefragt wäre ein drastischer Kurswechsel: Derzeit steuert die Erde dem UN-Umweltprogramm zufolge mit der aktuellen Klimapolitik bis zum Ende des Jahrhunderts auf 2,8 Grad Erwärmung zu.

Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer von Fridays for Future kritisierte das schleppende Tempo der alljährlichen Klimakonferenzen, die sich in einer Parallelwelt bewegten, in der viel Zeit vorausgesetzt werde. Doch die reale Welt verlange schnellere Antworten. Dies zeige etwa der internationale Jugendstreik heute, "wo Hunderttausende junge Menschen in Europa und weltweit für ihr Recht auf Zukunft einstehen"./hrz/DP/mis