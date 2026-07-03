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03.07.2026 19:09:38
POLITIK/ROUNDUP: Russische Gleitbomben und Raketen auf ukrainische Städte
SAPORISCHSCHJA (dpa-AFX) - Bei russischen Angriffen auf die ukrainischen Großstädte Saporischschja und Dnipro mit Gleitbomben, Drohnen und Raketen sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. "Drei Tote und zwölf Verwundete, unter ihnen auch Kinder", schrieb Olexander Ganscha, Militärverwalter von Dnipro. Die Region sei im Tagesverlauf von mindestens 50 Angriffen getroffen worden.
In der frontnahen südostukrainischen Großstadt Saporischschja wurde durch eine Gleitbombe mindestens ein Zivilist getötet. Weitere fünf seien verletzt worden, teilte der Militärgouverneur des gleichnamigen Gebiets, Iwan Fedorow, bei Telegram mit. Durch die Bombe sei das Gebäude eines Industrieunternehmens beschädigt worden. Die Frontlinie zwischen russischen und ukrainischen Truppen verläuft etwa 20 Kilometer südlich der Industriestadt.
Die Ukraine wehrt sich seit etwas mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion./ast/DP/he
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