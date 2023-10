POLITIK: Scholz will bei Nahost-Reise auch über Gefahr der Eskalation reden

TIRANA (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will mit seinem bevorstehenden Besuch in Israel ein weiteres Zeichen der Solidarität mit dem von der islamistischen Hamas angegriffenen Land setzen. "Es ist mir wichtig, die Solidarität mit Israel auch ganz praktisch durch meinen Besuch zum Ausdruck zu bringen", sagte Scholz am Montag im albanischen Tirana. Dies sei für das Land und seine Bevölkerung von Bedeutung.

Zehn Tage nach dem verheerenden Terrorangriff der Hamas reist Scholz als erster Regierungschef nach Israel und anschließend weiter nach Ägypten, das an den Gaza-Streifen grenzt. Er wolle dabei über die Lage in dem Kriegsgebiet und die Verhinderung einer weiteren Eskalation reden, sagte der Kanzler. "Das setzt gute Gespräche übrigens auch mit vielen anderen Staaten der Region voraus. Es geht eben darum, konstant mit allen im Gespräch zu sein und eine Perspektive zu entwickeln, die eine solche Eskalation verhindert."

Scholz betonte erneut, dass Israel das Recht habe, sich gegen die brutale Terrorattacke zu verteidigen. "Der Überfall der Hamas war ein terroristischer Akt, der unverantwortlich war, der furchtbare Konsequenzen hat, der unglaublich viele Menschen getötet hat und unglaublich viele erniedrigt. Und deshalb hat Israel jedes Recht, sich selbst zu verteidigen."/mfi/DP/he