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15.07.2026 12:46:38
POLITIK: US-Militär beginnt neue Angriffswelle im Iran
TEHERAN/TAMPA (dpa-AFX) - Das US-Militär hat eigenen Angaben zufolge eine weitere Angriffswelle im Iran begonnen. "Die Angriffe zielen darauf ab, die militärischen Fähigkeiten der iranischen Streitkräfte, mit denen diese die Handelsschifffahrt in der Straße von Hormus angegriffen haben, weiter zu schwächen", hieß es in einer Mitteilung des Regionalkommandos Centcom.
Details zu den Zielen und Berichte über die neue Angriffswelle aus dem Iran lagen zunächst nicht vor. Die Nachrichtenagentur Mehr wies unterdessen Berichte zurück, wonach sich Explosionen nahe der zentralen Metropole Schiras im Landesinneren ereignet hätten. Die Geräusche seien auf Bergbauarbeiten zurückzuführen, hieß es./arb/DP/mis
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