|
14.02.2026 17:27:38
POLITIK: Wadephul nennt Analyse-Ergebnisse zu Nawalny schockierend
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul hat sich bestürzt über die Erkenntnisse zu einer tödlichen Vergiftung des vor zwei Jahren in russischer Haft gestorbenen Kremlkritikers Alexej Nawalny geäußert. "Wir hatten uns nie Illusionen über die Natur des russischen Regimes gemacht, aber diese Erkenntnisse, die wir bekommen haben, zusammen mit Partner-Nationen, haben mich wirklich schockiert", sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz. Nawalny sei "die Figur, die in Russland für eine andere Idee gestanden hat".
Wie genau die Analyse zum verwendeten Nervengift gemeinsam mit Partnerländern erarbeitet worden sei, könne man der Öffentlichkeit nicht voll darstellen.
Wadephul kritisierte all jene, die immer wieder von der Bundesregierung verlangen würden, endlich mit Moskau über ein Ende des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine zu sprechen und den Eindruck erweckten, es läge an mangelnder westlicher Kompromissbereitschaft. "Die müssen jetzt realisieren, dass wir hier ein Regime haben, was mit allen Mitteln, auch jenseits jeder Moral und jedes Rechts bereit ist, das eigene System zu verteidigen."/bk/DP/zb
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.