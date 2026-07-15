15.07.2026 14:19:38

Politiker im Iran fordert Bereitschaft für jahrelangen Krieg

TEHERAN (dpa-AFX) - Ein bekannter iranischer Politiker hat sein Land zur Bereitschaft für einen jahrelangen Krieg mit den USA aufgefordert. "Was die Gefahr eines Krieges fernhält, ist unsere vollständige Bereitschaft zur Verteidigung", sagte Mohammed-Dschwad Laridschani in einem Interview des Staatsfernsehens.

"Wenn die USA spüren, dass der Iran sogar auf einen zwei- oder dreijährigen Krieg vorbereitet ist, werden sie begreifen, dass sie (...) den Krieg nicht fortsetzen sollten", fuhr er fort. "Wir müssen uns auf eine Kriegswirtschaft einstellen, damit die Widerstandsfähigkeit der Bevölkerung steigt", forderte der Politiker. Er ist der Bruder des Mitte März getöteten Ali Laridschani, des ehemaligen Generalsekretärs des Nationalen Sicherheitsrats.

Die Laridschani-Familie gilt im Iran als einflussreich. Ali Laridschani war vor dem Krieg zu einer der mächtigsten Persönlichkeiten im iranischen Machtapparat aufgestiegen, bevor Israel ihn bei einem Luftangriff tötete. Sein konservativer Bruder Mohammed-Dschwad saß als Außenpolitiker acht Jahre lang im Parlament. Sadegh Laridschani ist ein ranghoher Geistlicher, der auch als potenzieller Nachfolger des getöteten Ajatollahs Ali Chamenei galt./arb/DP/stk

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