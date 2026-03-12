12.03.2026 05:54:38

Politiker von CDU und SPD wollen raschen Start der Spritpreis-Bremse

BERLIN (dpa-AFX) - Politiker von CDU und SPD fordern Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) auf, das geplante Modell zur Begrenzung des Benzinpreisanstiegs bereits in der nächsten Woche einzuführen. Reiche hatte angekündigt, dass Tankstellen künftig nur noch einmal am Tag die Spritpreise anheben dürfen. Sie will das Modell so rasch wie möglich einführen.

Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Armand Zorn, sagte "Bild": "Jetzt muss diese Einmal-täglich-Regel schnell umgesetzt werden. Wenn möglich, schon in der kommenden Woche. Wir als SPD-Fraktion stehen jedenfalls bereit." In Richtung der Unionsfraktion sagte Zorn: "Falls das Wirtschaftsministerium das nicht per Verordnung regeln kann, würden unsere Abgeordneten einer gesetzlichen Änderung sofort zustimmen."

Änderung des Kartellrechts nötig

Auch der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Sepp Müller, drückt aufs Tempo: "Wir werden zügig in die Umsetzung gehen und diese in der Taskforce mittelfristig eng begleiten. Kurzfristig gehen wir davon aus, dass die Preise aufgrund des Anzapfens der Ölreserve gedämpft werden."

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) forderte die Bundesregierung ebenfalls auf, den Plan nächste Woche in Kraft treten zu lassen. Die Bundesregierung müsse das Thema zu ihrer Priorität machen und spätestens nächste Woche die Entscheidung treffen./sl/DP/zb

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen in Rot
An den asisatischen Börsen dominieren zum Wochenende die Bären.
