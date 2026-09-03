Polizei räumt BER-Terminal wegen möglichen Gefahrguts

BERLIN (dpa-AFX) - Die Polizei hat am Hauptstadtflughafen BER das Terminal 1 geräumt. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei. Die Fluggäste wurden aufgefordert, das Gebäude zu verlassen. Laut Bundespolizei habe eine Frau beim Servicepoint der Bundespolizei gesagt, sie habe einen gefährlichen Stoff dabei.

"Bei der unbestimmten Substanz konnte eine Gefahr nicht ausgeschlossen werden", sagte der Sprecher. Deswegen wurde der Gefahrgut-Alarm ausgelöst. Weitere Angaben machte er zunächst nicht./wpi/DP/he