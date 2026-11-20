|
20.11.2026 18:35:38
Polizei stoppt Jugenddemo in Bremen nach Pyrotechnik
BREMEN (dpa-AFX) - Zum Start der erneuten bundesweiten Jugendproteste ist es in Bremen zu Zwischenfällen gekommen. Rund 1.800 Menschen demonstrierten vor dem Hauptbahnhof. Mehrere Personen an der Spitze des Zuges fielen durch Vermummung, aggressives Verhalten und polizeifeindliche Parolen auf, wie die Polizei mitteilte. Außerdem wurden mehrfach Pyrotechnik und Rauchtöpfe gezündet.
Zudem wurden den Angaben zufolge mehrere mit roter Farbe gefüllte Weihnachtskugeln an das CDU-Parteibüro geworfen. Die Polizei stoppte den Aufzug vorübergehend. Teilnehmer versuchten dann, ein Auto in Brand zu setzen. Dabei kam es zu leichten Beschädigungen.
Demonstriert wurde unter anderem gegen die Einführung einer Wehrpflicht und marode Schulen. Auf Plakaten waren Sätze wie "Krieg ist Mord, keine Drecksarbeit" oder "Fight for our Future" zu lesen. Die Demonstration endete mit einer Abschlusskundgebung am Nachmittag./mts/DP/zb
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.