BREMEN (dpa-AFX) - Zum Start der erneuten bundesweiten Jugendproteste ist es in Bremen zu Zwischenfällen gekommen. Rund 1.800 Menschen demonstrierten vor dem Hauptbahnhof. Mehrere Personen an der Spitze des Zuges fielen durch Vermummung, aggressives Verhalten und polizeifeindliche Parolen auf, wie die Polizei mitteilte. Außerdem wurden mehrfach Pyrotechnik und Rauchtöpfe gezündet.

Zudem wurden den Angaben zufolge mehrere mit roter Farbe gefüllte Weihnachtskugeln an das CDU-Parteibüro geworfen. Die Polizei stoppte den Aufzug vorübergehend. Teilnehmer versuchten dann, ein Auto in Brand zu setzen. Dabei kam es zu leichten Beschädigungen.

Demonstriert wurde unter anderem gegen die Einführung einer Wehrpflicht und marode Schulen. Auf Plakaten waren Sätze wie "Krieg ist Mord, keine Drecksarbeit" oder "Fight for our Future" zu lesen. Die Demonstration endete mit einer Abschlusskundgebung am Nachmittag./mts/DP/zb