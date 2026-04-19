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19.04.2026 11:20:38
Polizei sucht zweites Hipp-Glas mit Rattengift in Österreich
WIEN (dpa-AFX) - In Österreich wird nach einem zweiten womöglich mit Rattengift verseuchten Glas Hipp-Babynahrung gesucht. Die Polizei im Burgenland südöstlich von Wien habe Erkenntnisse, dass dort ein weiteres Glas im Umlauf gebracht worden sein könnte, sagte der Polizeisprecher. Am Samstag war ein erstes Glas mit Rattengift entdeckt worden. Das Unternehmen soll nach Behördenangaben erpresst werden.
"Es spricht viel dafür, dass es nur dieses zweite Glas gibt", sagte Polizeisprecher Helmut Marban. Dies erschließe sich aus kriminaltaktischen Quellen - weitere Einzelheiten wollte er nicht nennen. Trotzdem seien auch weitere Manipulationen nicht auszuschließen. Die Gläser sind daran zu erkennen, dass der Deckel manipuliert ist, und unter dem Glasboden soll sich ein weißer Aufkleber mit rotem Kreis befinden./oe/DP/zb
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