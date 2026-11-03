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03.11.2026 06:30:38

Polizeigewerkschaft kontert Kritik an Zuordnung der Krawalle

BERLIN (dpa-AFX) - Nach den Ausschreitungen vom Wochenende reagiert die Gewerkschaft der Polizei (GdP) mit Unverständnis auf Kritik an der Zuordnung der Taten zu jungen Männern aus dem "migrantischen Milieu". So hatte es etwa Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) ausgedrückt. "Unsere Kolleginnen und Kollegen, welche ihren Kopf für unseren Rechtsstaat hingehalten haben und dies absolut professionell geleistet haben, bestätigen genau diese Tätergruppen in ihren Berichten", sagte der Vorsitzende des GdP-Bereichs Bundespolizei, Andreas Roßkopf, der "Bild". Es sei unverständlich, dass "aus einigen politischen Bereichen versucht wird, dies zu beschönigen".

Ausschreitungen und Plünderungen einiger Geschäfte hatte es in der Nacht zu Sonntag vor allem in Frankfurt am Main gegeben, nachdem zuvor Tausende junger Menschen friedlich unter anderem für bildungs- und sozialpolitische Anliegen demonstriert hatten. Zusammenstöße mit der Polizei gab es nach Ende dieser bundesweiten Demonstrationen auch andernorts, etwa in Köln, Hamburg und Berlin.

Pistorius stellte Zuordnung in Frage

Dobrindt hatte danach der "Bild" gesagt: "Gewaltbereite linke Gruppen und Chaoten aus dem migrantischen Milieu haben gestern Abend die friedlichen Demonstrationen vom Nachmittag gekapert". Später nutzte er nicht mehr das Wort "Milieu" und sprach nur noch von "gewaltbereiten linken Gruppen und migrantischen Chaoten". 54 Randalierer und Plünderer wurden festgenommen. Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) erklärte: "Diese Tätergruppe war überwiegend migrantisch geprägt."

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) befand die Zuordnung aber für zu unpräzise: "Was sind denn migrantische Gruppen? Sind das Menschen, die in dritter Generation in Deutschland leben und deutsche Staatsangehörige sind? Wo hören wir auf, das zu differenzieren?", fragte er im ZDF. "Das führt in die falsche Richtung." Auch Grüne und Linke kritisierten das./and/DP/zb

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