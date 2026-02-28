SHIFT Aktie
WKN DE: A12D58 / ISIN: JP3355400007
|
28.02.2026 01:39:20
Poll shows US sympathy shift from Israel toward Palestinians
US public opinion has nudged more in favor of Palestinians than Israelis after the Gaza war, according to new polling. The change has been driven largely by independents and Democrats, widening partisan divisions.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Nachrichten zu SHIFT Inc.
Analysen zu SHIFT Inc.
Aktien in diesem Artikel
|SHIFT Inc.
|3,70
|-0,54%
