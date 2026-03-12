12.03.2026 06:31:29

Pollard Banknote: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Pollard Banknote hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,17 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Pollard Banknote noch ein Gewinn pro Aktie von -0,070 CAD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 150,8 Millionen CAD gegenüber 140,3 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 1,28 CAD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Pollard Banknote ein Gewinn pro Aktie von 1,30 CAD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,99 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 596,02 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 557,10 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

