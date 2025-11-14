Pollard Banknote: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Pollard Banknote präsentierte am 12.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,38 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Pollard Banknote noch ein Gewinn pro Aktie von 0,670 CAD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,98 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 156,3 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 153,3 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at