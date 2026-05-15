Pollard Banknote: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Pollard Banknote hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,430 CAD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pollard Banknote in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,16 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 141,6 Millionen CAD im Vergleich zu 146,3 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at