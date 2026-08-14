Pollard Banknote veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Pollard Banknote lud am 12.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,32 CAD gegenüber 0,300 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Pollard Banknote mit einem Umsatz von insgesamt 154,8 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 142,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 8,49 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at