Pollard Banknote zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Pollard Banknote veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,30 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,380 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 158,9 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Pollard Banknote 156,3 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at