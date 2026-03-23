Polman hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Polman hat am 20.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,02 PLN vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Polman ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,020 PLN in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 5,5 Millionen PLN, gegenüber 6,1 Millionen PLN im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,06 Prozent präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,010 PLN. Im Vorjahr waren 0,010 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Polman hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 20,32 Millionen PLN abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 18,31 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at