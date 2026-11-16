Polman stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Polman hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 PLN vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,030 PLN erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,6 Millionen PLN – ein Plus von 5,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Polman 6,3 Millionen PLN erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at