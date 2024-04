Polnische Bauern beenden letzte Blockade an Ukraine-Grenze

Kiew (Reuters) - Die polnischen Bauern haben ihre seit Monaten andauernden Blockaden von Grenzübergängen zur Ukraine im Streit über Billigkonkurrenz beendet.

Am Montag gaben sie auch den letzten blockierten Grenzübergang Rawa-Ruska wieder frei. Das ukrainische Landwirtschaftsministerium lobte in einer Erklärung die "konstruktive Arbeit" Polens zur Aufhebung der Blockade. Die Verhandlungen mit der Regierung in Warschau und den Branchenverbänden seien nicht einfach gewesen, aber "das Wichtigste ist, dass wir ein Ergebnis haben". So dürfen Lkw mit Getreide aus der Ukraine nur zum Transit die Grenze nach Polen überqueren.

Polnische Landwirte und Lkw-Fahrer hatten die Grenzübergänge seit dem Spätherbst blockiert aus Protest gegen unfaire Billigkonkurrenz aus der Ukraine. Polen ist einer der größten Unterstützer der Ukraine in deren Abwehrkampf gegen die russischen Invasionstruppen. Der Streit über EU-Einfuhrerleichterungen für ukrainische Getreidelieferungen hat die bilateralen Beziehungen aber belastet.

(Bericht von Anastasiia Malenko, Yuliia Dysa und Anna Wlodarczak-Semczuk, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)