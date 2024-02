Polnische Bauern beenden Traktor-Blockade bei Frankfurt an der Oder

WARSCHAU/ FRANKFURT (Oder) (dpa-AFX) - Polnische Bauern haben ihre Blockade der Autobahn bei Frankfurt (Oder) wie angekündigt beendet. Die Aktion sei friedlich geendet, der Verkehr fließe wieder, sagte eine Sprecherin der polnischen Polizei in Slubice am Montag der Deutschen Presse-Agentur.

Am Sonntag und Montagmorgen mussten Lastwagen, Autos und Busse Umleitungen fahren, weil auf polnischer Seite kilometerweit Traktoren standen. Die Landwirte hatten die Blockade auf der Autobahn A2 - der Verlängerung der A12 auf polnischer Seite - am Sonntagmittag vom Verkehrsknotenpunkt Swiecko bis zur Grenze in beide Fahrtrichtungen errichtet.

Die seit Wochen dauernden Proteste polnischer Bauern richten sich gegen die EU-Agrarpolitik, aber auch gegen die Einfuhr günstiger Agrarprodukte aus der Ukraine./dhe/DP/mis