Warschau (Reuters) - Polnische Bauern blockieren zwei Grenzübergänge nach Deutschland.

Die Übergänge seien seit Sonntag gesperrt und sollten erst am Mittwoch wieder freigegeben werden, teilte ein Sprecher der örtlichen polnischen Polizei am Montag mit. Betroffen sind die Grenzübergänge Swiecko bei Frankfurt/Oder und Gubinek bei Guben in Brandenburg. Mit ihrer Aktion wollen die Bauern gegen Umweltvorschriften der Europäischen Union und gegen preiswerte Agrarimporte protestieren. So verlangen sie die Wiedereinführung von Zöllen auf die Einfuhr landwirtschaftlicher Erzeugnisse aus der Ukraine. Am Mittwoch planen die polnischen Landwirte landesweite Massenproteste.

