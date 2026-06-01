Polo Queen Industrial and Fintech: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Polo Queen Industrial and Fintech hat am 29.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,020 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 49,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 213,1 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 142,3 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,080 INR. Im Vorjahr wurde der Gewinn je Papier mit 0,080 INR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 758,58 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 802,35 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at