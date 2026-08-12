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12.08.2026 06:31:29
Polo Queen Industrial and Fintech: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Polo Queen Industrial and Fintech ließ sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Polo Queen Industrial and Fintech die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,01 INR, nach 0,020 INR im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 31,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 117,8 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 172,2 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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