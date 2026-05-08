Polomar Health Services: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Polomar Health Services ließ sich am 06.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Polomar Health Services die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,33 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3050,0 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0,6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,390 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,050 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 0,65 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 983,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Polomar Health Services einen Umsatz von 0,06 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at