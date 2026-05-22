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22.05.2026 06:31:29
Polski Koncern Miesny Duda gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Polski Koncern Miesny Duda äußerte sich am 20.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,53 PLN. Im Vorjahresquartal hatten -0,140 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Polski Koncern Miesny Duda mit einem Umsatz von insgesamt 966,0 Millionen PLN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 908,9 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren, um 6,28 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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