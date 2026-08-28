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28.08.2026 06:31:29
Polski Koncern Miesny Duda gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Polski Koncern Miesny Duda hat am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,29 PLN je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Polski Koncern Miesny Duda ein EPS von 0,640 PLN in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 931,9 Millionen PLN – eine Minderung von 5,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 988,4 Millionen PLN eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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