Polski öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Polski hat am 19.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,10 PLN. Im letzten Jahr hatte Polski einen Gewinn von -0,730 PLN je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,79 Prozent auf 203,4 Millionen PLN. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 188,7 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at