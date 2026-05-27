Polski: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Polski hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,30 PLN je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Polski noch ein Gewinn pro Aktie von 3,62 PLN in den Büchern gestanden.

Polski hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 161,3 Millionen PLN abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 51,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 330,6 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at