Polski veröffentlichte am 18.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,32 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,100 PLN je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,18 Prozent auf 188,8 Millionen PLN aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 203,4 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at