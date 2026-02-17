Polson stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Polson präsentierte am 14.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 101,01 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 103,95 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 221,2 Millionen INR – eine Minderung von 2,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 225,9 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at