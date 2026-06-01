Polson: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Polson hat am 29.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 89,94 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 116,87 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 239,3 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 3,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 248,4 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 395,20 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 435,91 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 2,27 Prozent auf 932,80 Millionen INR. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 911,60 Millionen INR gelegen.

Redaktion finanzen.at