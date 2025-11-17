Poltronic öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Poltronic hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 PLN. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,020 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,3 Millionen PLN, während im Vorjahreszeitraum 3,2 Millionen PLN ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at