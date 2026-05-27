Poly Medicure gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Poly Medicure präsentierte am 25.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 6,54 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Poly Medicure 8,92 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 5,35 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,41 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 7,40 INR je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 5,32 Milliarden INR gerechnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 31,79 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 34,13 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Poly Medicure 18,75 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 16,57 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at