27.05.2026 06:31:29

Poly Medicure gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Poly Medicure präsentierte am 25.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 6,54 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Poly Medicure 8,92 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 5,35 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,41 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 7,40 INR je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 5,32 Milliarden INR gerechnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 31,79 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 34,13 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Poly Medicure 18,75 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 16,57 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:44 Commerzbank-Depot enthüllt: Diese Tech-Aktie hat Alphabet als Nummer eins abgelöst
26.05.26 Umbau bei Greenlight Capital: David Einhorn baut Warner Bros. Discovery ab und steigt kräftig bei Peloton ein
25.05.26 NVIDIA-Depot im Fokus: Diese US-Aktien hielt der Chipgigant im 1. Quartal 2026
24.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 21
24.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 21: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX mit Gewinnen -- Asiatische Börsen schließen mehrheitlich tiefer - Kospi setzt Rekordjagd fort
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legen zu. Die Börsen in Fernost zeigten sich zur Wochenmitte größtenteils mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen