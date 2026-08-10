Poly Medicure mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Poly Medicure präsentierte am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8,49 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 9,19 INR je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,25 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 30,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Poly Medicure einen Umsatz von 4,03 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at