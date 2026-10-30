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30.10.2026 06:31:28
Poly Real Estate Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Poly Real Estate Group hat sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,03 CNY gegenüber -0,070 CNY im Vorjahresquartal.
Mit einem Umsatz von 52,10 Milliarden CNY, gegenüber 56,86 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,39 Prozent präsentiert.
Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0,019 CNY je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 45,59 Milliarden CNY geschätzt.
Redaktion finanzen.at
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