Poly Real Estate Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Poly Real Estate Group hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,08 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Poly Real Estate Group 0,160 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Poly Real Estate Group in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,74 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 45,73 Milliarden CNY im Vergleich zu 54,27 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 0,042 CNY je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 39,87 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at