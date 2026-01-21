21.01.2026 06:31:28

Poly Real Estate Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Poly Real Estate Group präsentierte in der am 20.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Poly Real Estate Group vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,07 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,240 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 134,54 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 128,89 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,080 CNY sowie einem Umsatz von 107,54 Milliarden CNY gerechnet.

Poly Real Estate Group hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,090 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,420 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Poly Real Estate Group im vergangenen Geschäftsjahr 308,26 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Poly Real Estate Group 310,66 Milliarden CNY umsetzen können.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,261 CNY und einen Umsatz von 273,43 Milliarden CNY beziffert.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung im Grönland-Streit: ATX auf Rekordhoch -- DAX legt kräftig zu -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich aufwärts. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
