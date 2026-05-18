VR Holdings Aktie
ISIN: US91829Q1004
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18.05.2026 10:31:00
Polyarc reagiert auf VR-Krise und bringt Klassiker „Moss“ auf PC und Konsolen
Nach internen Einschnitten und einem eingestellten Großprojekt richtet das VR-Studio Polyarc seine bekannte Marke „Moss“ neu aus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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