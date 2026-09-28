UBS Aktie

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WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

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28.09.2026 16:21:22

Polybahn: Die UBS geht an die Decke

Deckenbemalung des Zürcher Künstlers Fredinko. (Bild: zVg)

Zum 140-Jahr-Jubiläum der Polybahn lässt die UBS die Decken der roten Wagen bemalen, mit Motiven aus dem Zürcher Stadtleben. Das Bekenntnis zur Stadt kommt zu einem heiklen Zeitpunkt.

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