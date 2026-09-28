UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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28.09.2026 16:21:22
Polybahn: Die UBS geht an die Decke
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Zum 140-Jahr-Jubiläum der Polybahn lässt die UBS die Decken der roten Wagen bemalen, mit Motiven aus dem Zürcher Stadtleben. Das Bekenntnis zur Stadt kommt zu einem heiklen Zeitpunkt.
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