Polycab India hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Polycab India hat am 06.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 52,18 INR. Im Vorjahresviertel waren 48,31 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 88,64 Milliarden INR – ein Plus von 27,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Polycab India 69,42 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 177,53 INR. Im Vorjahr waren 134,34 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Polycab India im vergangenen Geschäftsjahr 288,84 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Polycab India 223,16 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at