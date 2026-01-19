|
Polycab India öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Polycab India hat am 16.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 41,30 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 30,42 INR erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 46,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 52,07 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 76,14 Milliarden INR ausgewiesen.
