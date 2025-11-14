Polychem gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Polychem hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 17,73 INR beziffert, während im Vorjahresquartal -11,450 INR je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 100,9 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 36,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Polychem einen Umsatz von 74,1 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at