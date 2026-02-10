Polychem zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Polychem äußerte sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 338,04 INR. Im Vorjahresviertel hatte Polychem 21,87 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15,38 Prozent auf 88,6 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 104,7 Millionen INR gelegen.

Redaktion finanzen.at